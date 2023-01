Factcheck: nee, deze Australische man belaagde niet ‘de dokter die familielid een dodelijk covidvaccin had toegendiend’

Online circuleert een video waarin een man een koppel in een auto belaagt. Volgens het commentaar bij de video is de bestuurder van de auto een dokter die een familielid van de man een covid-19-vaccin zou hebben toegediend. Het familielid zou daarop overleden zijn. Voor die beweringen is echter geen bewijs. Dat de man die hij aanvalt een dokter is, of dat een familielid zou overleden zijn ten gevolge van een vaccinatie tegen covid-19, is evenmin bewezen.

Op 15 januari begint op sociale media een video te circuleren waarin een Australische man een koppel in een auto belaagt. De man klopt op het autoraam met een boemerang. Daarmee slaat hij op een bepaald moment ook de zijspiegel van de auto kapot. In de video horen we de man in ontbloot bovenlijf het volgende roepen: ‘Stomme idioten, jullie kregen het vaccin en jullie hadden er geen last van. Jullie kregen allebei het vaccin en het heeft een leven gekost.’

Screenshot Twitter

In het bijschrift van de video lezen we: ‘‘Een Australische man achtervolgt de dokter die een van zijn familieleden een covidvaccin heeft toegediend die hun leven beëindigde’. Onder meer de Nederlandse opiniemaakster en vaccinsceptica Sietske Bergsma deelt de video op haar Twitteraccount (hier gearchiveerd). De beelden worden ruim 2,8 miljoen keer bekeken. Verschillende Nederlandstalige Twittergebruikers vinden de aanval meer dan terecht. Iemand schrijft in een reactie: ‘Dit is de wereld die jullie soort mens heeft gecreëerd. Zodra duidelijk wordt hoe enorm het coronaschandal is, dan komt iedereen die fout is aan de beurt. Is dit een dreigement? Absoluut niet. Het is gewoon simpele logica.’

Screenshot Twitter

Screenshot Twitter

Door de video zien sommige gebruikers zichzelf bevestigd in hun scepticisme ten aanzien van de coronavaccins. Ze voorspellen soortgelijk geweld in onze contreien: ‘Als de massa doorkrijgt, realiseert, accepteert wat ze ingespoten hebben gekregen, zal dit hier ook gebeuren’, lezen we in een commentaar.

Screenshot Twitter

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op in Google Lens. Zo zien we dat onder meer de Britse krant The Daily Mail op 5 augustus 2022 een artikel aan de video wijdde. Daarin lezen we een beschrijving van het incident, dat zich in de Australische provincie Victoria zou hebben voorgedaan. Er wordt echter niet vermeld wie de man is of wat de aanleiding was voor het incident.

We vinden ook een artikel op de Australische nieuwswebsite News.com.au, gepubliceerd op 5 augustus 2022. Op 10 augustus publiceerde de website een ander artikel, waarin ze de man identificeren als Ed von Moger. Zijn partner verklaarde aan de nieuwswebsite dat het om een oude video gaat. Wanneer die precies werd opgenomen, is niet duidelijk. Nog volgens de partner had Ed op het moment van de aanval last van zware mentale problemen. In de verklaring wordt niet vermeld of de man in de auto effectief arts is, en of er een familielid van Von Moger zou overleden zijn na een vaccinatie met een covid 19-vaccin.

We nemen contact op met de factcheckers van het Australische persagentschap AAP. In een reactie zegt factchecker Ben James: ‘We hebben geen bewijs gevonden dat een van de familieleden overleden zou zijn ten gevolge van een covid-19-vaccinatie. Er is ook geen bewijs dat de man in de auto een dokter was of de aanval vaccingerelateerd zou zijn. Edward von Moger had op het moment van de video last van zware mentale problemen.’ James voegt ook nog toe dat de man afkomstig is uit een getroebleerde familie. Zijn broer Calum von Moger, een bekende Australische bodybuilder en gewezen Mister Universe, viel in mei onder invloed van drugs uit een raam.

Conclusie Online circuleert een video waarin een man een dokter zou aanvallen die een familielid van de man een covi-19-vaccin zou hebben toegediend. Het familielid zou daarop overleden zijn. Daar is geen bewijs voor. Dat de man die hij aanvalt een dokter is of dat een familielid zou overleden zijn ten gevolge van een vaccinatie tegen covid-19, is evenmin bewezen.