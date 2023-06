Factcheck: nee, de intersekse progress pridevlag bevat geen steunbetuiging voor pedofielen

In een recent artikel noemt de alternatieve nieuwssite ReactNieuws de intersekse progress pridevlag een ‘pedofielenvlag’. Bepaalde kleuren in de vlag zouden de acceptatie van pedofielen in de LGBTI+-gemeenschap symboliseren. Dat klopt niet. ReactNieuws stoelt zijn claim op een vlag die door internettrollen werd verzonnen en die de LGBTI+-gemeenschap niet gebruikt.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 19 mei verscheen op het alternatieve nieuwskanaal ReactNieuws een artikel (hier gearchiveerd) over de betekenis van de kleuren van de intersekse progress pridevlag. Die vlag zou volgens ReactNieuws een ‘pedofielenvlag’ zijn die de acceptatie van pedofielen in de LGBTI+ -gemeenschap symboliseert. De kleuren van de vlag zouden te linken zijn aan pedofilie.

Het bericht van ReactNieuws verscheen in de nasleep van een Twittervideo die politiek activist Dries Van Langenhove op 17 mei publiceerde (hier gearchiveerd). Daarin heeft ook Van Langenhove het over een ‘pedofielenvlag’.

Overal in het land duiken ped*fielenvlaggen op 👎🏻 #IDAHOT pic.twitter.com/Nptuqr0fV4 — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) May 17, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In de video is te zien hoe Van Langenhove binnenstapt in een winkel waar een intersekse progress pridevlag aan de gevel hangt. Hij vertelt tegen de winkelier dat het om een pedofielenvlag gaat. Van Langenhove maakte later ook een uitgebreide Youtubevideo onder de titel ‘Waarom dit een pedovlag is’. Daarin verdedigt hij dezelfde stelling.

Deze factcheck checkt de claim van ReactNieuws.

De traditionele regenboogvlag

De Vlaamse LGBTI+-belangenorganisatie Çavaria legt op zijn website de geschiedenis en betekenis van de verschillende regenboogvlaggen uit. De oorspronkelijke regenboogvlag werd in 1978 ontworpen door de Amerikaanse homorechtenactivist Gilbert Baker en heeft zes kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Iedere kleur van de vlag symboliseert een andere waarde binnen de LGBT-gemeenschap. Rood staat voor het leven, oranje voor geneeskracht, geel voor zonlicht, groen voor de natuur, blauw voor sereniteit en violet voor karakter.

De traditionele regenboogvlag © Getty

De intersekse progress pridevlag

De intersekse progress pridevlag bestaat pas sinds 2021 en werd ontworpen door de Britse LGBTI+-activist Valentino Vecchietti. Aan de traditionele regenboogvlag voegde Vecchietti witte, roze en lichtblauwe strepen toe om ook de transgendergemeenschap in de vlag te integreren. Extra bruine en zwarte strepen moeten de integratie van mensen van kleur bekrachtigen. En Vecchietti voegde nog een geel vlak met een cirkel toe, om te verwijzen naar de inclusie van intersekse personen.

De intersekse progress pridevlag © Belga

Waar komen de nieuwe kleuren op de intersekse progress pride vlag vandaan?

ReactNieuws richt zijn pijlen niet op de traditionele regenboogvlag. De benaming ‘pedofielenvlag’ gebruikt Reactnieuws alleen voor de intersekse progress pridevlag.

Over de strepen in lichtblauw en lichtroze schrijft Reactnieuws:

‘Dat is een vreemde keuze, want in de Westerse beschaving zijn dat traditioneel de kleuren van jonge kinderen: blauw voor jongetjes, roze voor meisjes. De kleuren worden in het Engels aangeduid als “baby blue” en “baby pink”. Er is dus weinig twijfel mogelijk: deze “nieuwe” vlag zoekt nadrukkelijk toenadering tot kinderen.’

De pedofiele oorsprong van de intersekse progress pride vlag valt dus volgens ReactNieuws af te leiden uit de kleuren lichtblauw en roze. Lichtblauw verwijst volgens hen naar jongens en roze naar meisjes. De oorsprong van dat lichtblauw en van dat roze komt volgens ReactNieuws van een andere vlag ‘ter ere van pedofielen’.

Dit is de vlag waar Reactnieuws naar verwijst:

Reactnieuws schrijft: ‘Net voor de komst van de nieuwe LGBT-vlag was er op internet en sociale media een vlag verschenen ter ere van pedofielen. In marxistisch jargon worden die vergoelijkend aangeduid als “Minority Attracted Persons” of MAP. Die vlag ziet er zo uit met, jawel, onderaan het roze van meisjes en bovenaan het blauw van jongens.’

Die vlag is echter verzonnen door een of meerdere internetgebruikers, zo toonde factchecksite Snopes in juli 2018 aan, een maand nadat de vlag schijnbaar voor het eerst op de sociaalnetwerksite Tumblr was opgedoken.

De Tumblr-pagina in kwestie leek een oproep tot steun en gemeenschapsvorming voor volwassenen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of jongeren onder de toegelaten leeftijd, maar die niet in de fout gaan (NOMAPS, Non-Offending Minor Attracted Persons).

Wie doorklikte, kwam echter op een pagina uit met de boodschap: ‘Jullie hebben allemaal een psycholoog nodig’). Het was dus een nepoproep met een verzonnen vlag.

De vlag bleef wel op het internet circuleren en begon een eigen leven te leiden, als zogenaamde ‘MAP pridevlag. De term ‘Minor Attracted Person’ wordt gebruikt in therapeutische hulpprogramma’s, zo legde Snopes ook uit, maar van een gemeenschap, laat staan een vlag, is nergens sprake.

Waar komt het narratief van ReactNieuws vandaan?

Het narratief over pedofilie in de LGBTQI+-gemeenschap is niet nieuw. Het ent zich op een theorie die stelt dat pedofielen kinderen lokken om transgender te worden. Het is een opvatting die sinds 2021 intens werd verspreid op sociale media, voornamelijk op Amerikaanse kanalen. Over het fenomeen verscheen in april 2023 nog een artikel in Knack met als titel: Waarom Dries Van Langenhove overal ‘pedo’s’ ziet.

Conclusie De kleuren van de intersekse progress pridevlag hebben geen link met pedofilie. Die claim van ReactNieuws is gebaseerd op een verzonnen vlag uit 2018 die niet door de LGBTQI+-gemeenschap wordt gebruikt. Knack beoordeelt de claim daarom als onwaar.