Waarom Dries Van Langenhove overal ‘pedo’s’ ziet

Beschuldigingen van pedofilie zijn een beproefde manier om de lgbtq-beweging te belasteren. Ook Dries Van Langenhove en Schild & Vrienden hanteren dat discours.

De arbiter houdt elke week een internetclaim tegen het licht.

‘Blijf met je vieze poten van onze kinderen.’ Met die boodschap deelde Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid in de Vlaams Belangfractie, op Instagram beelden van een recente protestactie van Schild & Vrienden.

Een handvol S&V’ers ontrolde een spandoek met de slogan ‘Stop sexualising children’ voor de ingang van een museum in hartje Brugge. Verschillende aanwezigen poseerden ook met borden waarop ‘Genderideologie = pedofilie’ stond.

In het gebouw vond op dat moment een (uitverkocht) evenement plaats als onderdeel van het kunstenfestival Queer Was Here: een voorleesuurtje voor kleuters waarbij inclusieve kindersprookjes, geselecteerd door een Gentse boekhandel gespecialiseerd in queer literatuur, werden voorgedragen door een in het roze uitgedoste dragqueen. Volgens S&V ging het echter om ‘een pervert verkleed als vrouw’ die ‘tegen kleine kinderen praat over zijn seksuele fantasieën’.

Het was niet de eerste S&V-actie waarop het bewuste spandoek ontrold werd. Eerder gingen Van Langenhove en een aantal medestanders betogen voor een winkel van het Spaanse modemerk Balenciaga in Brussel.

De aanleiding was een in de voorafgaande weken online gegroeide complottheorie waarbij allerlei elementen uit twee verschillende Balenciaga-reclamecampagnes werden gebundeld tot de overtuiging dat het merk ‘pedosatanistische boodschappen’ wenste uit te dragen.

Sociale media

De fysieke protestacties van Schild & Vrienden zijn een uitvloeisel van al langer broeiend activisme op sociale media, waarbij holebi’s of trans personen steevast in dezelfde zak worden gestopt als ‘pedo’s’ die kinderen willen rekruteren, en waarbij oproepen tot geweld tegen lgbtq-personen niet worden geschuwd.

Er worden memes gedeeld waarin ‘progressieve partijen’ een Trojaans paard met opschrift ‘lgbtq+’ de stadspoort binnenlaten, terwijl ‘pedofilie’ in de buik van het paard verstopt zit.

Een kinderboek van een Nederlandse seksuologe, dat allerlei begrippen op een leeftijdsgebonden manier duidt, wordt door S&V omschreven als een poging van ‘pedofielen die met dit soort indoctrinatie kinderen proberen te groomen’.

S&V’ers deelden ook herhaaldelijk beelden van regenboogvlaggen die ze stelen of in brand steken.

Nog voor de actie bij het Brugse voorleesuurtje werd het Instagramprofiel van de dragqueen op aanstoken van een S&V’er belaagd met beledigingen en bedreigingen.

Een Bijbelcitaat over hoe mensen die ‘kleinen tot zonde verleiden’ beter met een molensteen om de hals in zee worden geworpen, werd gevolgd door een foto van de dragqueen met het bijschrift: ‘Kan er iemand een molensteen fixen?’

Het past ook in een trend waarbij Van Langenhove op sociale media de voorbije maanden allerlei hondenfluitjes plaatst die appelleren aan complottheorieën over een heimelijke pedoseksuele elite binnen de politiek en de entertainmentwereld.

Het voormalige Kamerlid heeft vooral een obsessie ontwikkeld met wat hij ‘pedokunst’ noemt. ‘Alweer een Hollywood-ster betrapt met pedokunst’, schreef Van Langenhove bijvoorbeeld over een Instagramfoto die actrice Jamie Lee Curtis had gedeeld van haar woonkamer. Aan de muur hing een ingelijste kunstfoto van fotografe Betsy Schneider, die haar eigen dochter portretteerde in een teil water op een warme zomerdag. Volgens Van Langenhove ging het om ‘een soort schilderij van een kind in een soort bak, in een rare houding als ware het een lijk’.

Hetzelfde verwijt van pedokunst richtte Van Langenhove ondertussen ook al tegen drie andere kunstenaars die kinderen – of zelfs volwassenen die verward worden met kinderen – in hun werk afbeeldden in lugubere of gewelddadige scènes.

Moral panic

Het is niet alsof Van Langenhove met dit onderwerp het warm water uitvindt. In de Verenigde Staten gebeurt het al een aantal jaren dat voorleesmomenten met dragqueens, die bedoeld zijn om zowel leescultuur als genderinclusiviteit te promoten, worden verstoord door de Proud Boys of andere extreemrechtse groeperingen.

In de Angelsaksische wereld is er zelfs sprake van een regelrechte moral panic rond vooral dragqueens en trans personen. Het is dan ook geen toeval dat Van Langenhove in de filmpjes over de protestacties in het Engels door een megafoon staat te roepen. Het gaat om content bedoeld voor een internationaal publiek op sociale media.

Dat dat publiek bestaat, lijdt geen twijfel. Van Langenhoves TikTok-filmpje over Balenciaga werd meer dan twee miljoen keer bekeken, en ook de beelden van de actie in Brugge bereikten alleen al via retweets van internationale medestanders een miljoenenpubliek. Van Langenhove retweette zelf een bericht van de beruchte complotdenker Stew Peters, die hem lof toezwaaide als strijder tegen ‘walgelijke afwijkende drag-monsters’.

Stochastisch terrorisme

In een filmpje op zijn mediakanaal verklaart Van Langenhove deze vorm van metapolitiek activisme als een uiting van oprechte haat voor ‘pedo’s’. Dat er in werkelijkheid nooit sprake is van het promoten van pedofilie, lijkt daarbij een detail. Ophitsing tegen vermeende ‘pedo’s’ heeft in de VS al geleid tot gewelddadige incidenten. Het is bovendien een techniek die opvallend immuun is voor kritiek: wie tegen de hysterie ingaat, krijgt prompt zélf het verwijt ‘kindermisbruik niet erg te vinden’ of ‘gewoon zelf een pedo te zijn’.

Fox News

In de VS hebben complottheorieën over holebi’s en trans personen als groomers van kinderen al de mainstream bereikt, grotendeels via online en offline activisme en gretig gepromoot door Fox News-presentatoren zoals Tucker Carlson.

De conservatieve gouverneur van de staat Tennessee heeft recent voorleesuurtjes door dragqueens wettelijk verboden, en in Florida zorgt de zogenaamde Don’t Say Gay-wet dat seksuele voorlichting of lessen over genderidentiteit verboden zijn voor kinderen onder een bepaalde leeftijd.

Zolang een ‘pedo’-discours circuleert binnen identitaire en extreemrechtse groupuscules, is er weinig aan de hand. Maar wanneer ook politieke partijen er brood in zien als een interessant politiek-cultureel strijdpunt, kan het niet alleen leiden tot online en offline geweld, maar bedreigt het ook de fragiele sociale acceptatie van de bredere lgbtq-beweging.