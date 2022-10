Factcheck: media hebben wel verslag uitgebracht over recente betoging in Parijs

In een virale tweet wordt beweerd dat ‘de media’ en de Nederlandse publieke omroep NOS niet zouden hebben bericht over een recente betoging in Parijs. Het tegendeel is waar: zowel de NOS als andere media in de Lage Landen brachten het nieuws over de optocht in de Franse hoofdstad.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 17 oktober plaatst een Twittergebruiker een bericht met een video online (hier gearchiveerd), met de boodschap : ‘Protesten in Frankrijk tegen Macron, EU en de Navo. #Parijs Geen enkel bericht in de media of in het NOS-journaal.’ In de video zien we een menigte die over een brede laan wandelt. In drie uur tijd wordt de video 144 keer gedeeld en meer dan 14.500 keer bekeken.

Ook op Facebook vinden we een bericht met de vraag “NOS waar blijft het echte nieuws?” en een link naar een artikel over recente protesten in Parijs op de Indiase nieuwswebsite WION. Stellen dat ‘mainstreammedia’ groot nieuws (bewust) buiten beeld zouden laten, is een boodschap die we vaker tegenkomen op sociale media.

Een zoekactie met Google maakt duidelijk dat de NOS op 16 oktober een artikel publiceerde met als titel ‘Duizenden mensen demonstreren in Parijs tegen inflatie’. Volgens de NOS wordt door die protesten ‘de druk op de regering van president Macron opgevoerd’.

Dat over de protesten niet wordt gerept in de reguliere media, waaronder de NOS, klopt dus niet. Ook de Vlaamse openbare omroep VRT, de Belgische krant Le Soir en de Nederlandse krant NRC berichtten erover.

De oudste versie van de Twittervideo die we vinden, werd opgeladen op 16 oktober op Twitter. Het gaat dus om een recente video van diezelfde protesten waarover de media ook in België en Nederland berichtten.

Door het logo van de bank BNP Paribas dat zichtbaar is in de video (geel kader), achterhalen we de locatie van de beelden. Die zijn opgenomen in de Rue du Faubourg Saint-Antoine, zo blijkt als we die locatie in Google Streetview (links) vergelijken met de video (rechts).

De oorspronkelijke versie van de video is langer en toont ook de wagen (gele kaders) van waarop er speeches werden gegeven. Daarop zijn ook de voornaamste eisen van de demonstranten leesbaar. Diezelfde wagen zien we wél in een videoverslag van de NOS.

Op de wagen lezen we ‘mars tegen het dure leven en uitblijven van klimaatbeleid’. Dat is dan ook de voornaamste eis die de organisatoren het protest, waaronder enkele vakbonden en politieke partijen, kenbaar maken op de website van de betoging. Daarnaast pleiten de organisatoren ook ‘voor hogere lonen’, ‘belasting op superwinsten’, ‘pensionering op 60’ en ‘blokkering van de energieprijzen’. Speeches van op de betoging kunt u hier beluisteren. We vinden niet meteen een indicatie dat het protest specifiek gericht is tegen de EU en de NAVO (zoals wordt beweerd in het Twitterbericht), al valt natuurlijk niet uit te sluiten dat individuele demonstranten zich wel tegen die organisaties keren.

Conclusie Een Twittergebruiker verspreidt een video van een grote betoging in Parijs waarover noch de Nederlandse omroep NOS noch andere media zouden hebben bericht. Het tegendeel is waar: zowel de NOS als andere media brachten verslag uit over de mars op 16 oktober 2022 in de Franse hoofdstad. We beoordelen de stelling ‘geen enkel bericht in de media of in het NOS-journaal’ dan ook als onwaar.