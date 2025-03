Factcheck: geen bewijs voor uitspraak Donald Trump dat ‘4,7 miljoen Amerikanen van 100 jaar of ouder uitkeringen ontvangen’

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump genieten 4,7 miljoen Amerikanen van 100 jaar of ouder van een uitkering. Daarvoor bestaat geen bewijs. Experten geven toe dat het niet onmogelijk is dat overledenen onterecht geld ontvangen als gevolg van verouderde coderingstechnieken. Maar het kan nooit gaan om ‘miljoenen mensen’.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Tijdens zijn toespraak in het Congres op 4 maart stelde de Amerikaanse president Donald Trump dat 4,7 miljoen mensen van 100 jaar of ouder nog altijd uitkeringen ontvangen van de Amerikaanse socialezekerheidsadministratie. Daar zouden, aldus Trump, zelfs 150-jarigen bij zijn.



Dat laatste is een bewering van technologie-ondernemer Elon Musk, die in opdracht van Trump met zijn Department of Government Efficiency (DOGE) orde op zaken moet stellen in de staatsfinanciën. Musk deed zijn uitspraak al op 11 februari, nadat hij dat naar eigen zeggen in de computersystemen van de sociale zekerheid had ontdekt.



Volgens Musk zou het gaan om fraude. Hij gaf echter geen bewijs of bronnen voor zijn claim, en de vragen die de Amerikaanse pers hierover stelde aan de Social Security Administration en aan het Witte Huis bleven onbeantwoord.



Via de Checkers, een Belgische vzw die de verspreiding van nepnieuws wil tegengaan, kreeg Knack de vraag voorgelegd of de beweringen van Trump en Musk kloppen.



Dat is niet het geval, zo bleek eerder al uit factchecks van onder meer Politifact, Wired, BBC Verify, Snopes en CNN.



Hoe zit het precies?

De meest recente gegevens van de Social Security Administration, van december 2024, tonen aan dat, op een totale bevolking van 330 miljoen, 89.000 mensen van 99 jaar of ouder sociale uitkeringen ontvangen. Veel minder dus dan de miljoenen die Trump en Musk noemden.

Die cijfers liggen dicht in de buurt van die van het Pew Research Center, een onderzoekscentrum dat stelt dat er in de Verenigde Staten naar schatting 100.000 mensen zijn van 100 jaar of ouder, van wie de meesten waarschijnlijk een pensioen ontvangen, zo lezen we onder meer bij CNN. Geen enkele Amerikaan is echter ouder dan 114, en volgens het Guinness World Records is de oudste persoon ter wereld ooit 122 jaar geworden.



Geen sterfdatum

Leland Dudek, de waarnemend commissaris van de Social Security Administration – die door de huidige regering-Trump werd aangesteld – probeerde de feiten in februari al recht te zetten, na de uitspraken van Musk. ‘Bij de overgrote meerderheid van de personen in de databank van de Social Security Administration staat geen overlijdensdatum geregistreerd in hun dossier. Dat betekent echter niet dat zij daadwerkelijk maandelijkse uitkeringen ontvangen’, zei Dudek.

Eerdere rapporten hebben wel aangegeven dat er voor tientallen miljarden dollars aan fraude werd gepleegd met de sociale zekerheid, maar niemand heeft specifiek bewijs kunnen vinden voor de claim dat 150-jarigen uitkeringen zouden ontvangen.



Convention du Mètre

Op sociale media werd een mogelijke verklaring gegeven voor het feit dat er ‘150-jarigen’ in in de database van de Amerikaanse sociale zekerheid kunnen zitten.



Het zou te maken hebben met een internationale afspraak die al van 20 mei 1875 dateert. Op die dag werd in Parijs de Convention du Mètre gehouden, een internationale conferentie waarop de internationale standaard ISO 8601 werd vastgelegd. Die bepaalde dat een ontbrekende waarde van een datum voortaan gecodeerd zou worden als ‘20 mei 1875’.



Na gesprekken met socialezekerheidsexperten die nauw hebben samengewerkt met de Social Security Administration kwam Politifact tot de conclusie dat die verklaring plausibel was.

Om die reden wordt in sommige coderingssystemen een ontbrekende waarde voor een datum nog altijd automatisch ingesteld op 1875. Als het om een geboortedatum gaat, resulteert dat in het jaar 2025 in een leeftijd van 150 jaar. Maar dat wil dus nog niet zeggen dat al die mensen daarom ook uitkeringen hebben ontvangen, zoals de door de regering-Trump aangestelde Leland Dudek al bevestigde.



Conclusie – Volgens de Amerikaanse president Donald Trump genieten 4,7 miljoen Amerikanen van 100 jaar of ouder van een uitkering. – Daarvoor bestaat geen bewijs. Experten geven toe dat het niet onmogelijk is dat overledenen onterecht geld ontvangen als gevolg van verouderde coderingstechnieken. Maar het kan nooit gaan om ‘miljoenen mensen’. – We oordelen dat er geen bewijs is voor de claim.