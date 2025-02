Factcheck: ja, dit is een betoging tegen Donald Trump in New York

Op sociale media circuleren beelden van een protestmars bij een triomfboog. Volgens de verspreiders van de beelden gaat het om een protestmars tegen Donald Trump en Elon Musk. Veel socialemediagebruikers geloven dat niet en menen dat het om oude of gemanipuleerde beelden gaat. Het gaat wel degelijk om een protestmars tegen Trump en Musk die op 17 februari plaatsvond in de buurt van Washington Square Park, New York City.

Op sociale media circuleert een video van een mensenmassa voor een triomfboog. Volgens de verspreiders van de beelden gaat het om een betoging tegen het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de de facto leider van Trumps departement voor Overheidsefficiëntie (DOGE), Elon Musk.

Veel andere socialemediagebruikers trekken die bewering in twijfel. De Community Notes – notities die X-gebruikers zelf bij een bericht kunnen plaatsen – bevatten talrijke verwijzingen die de beelden als nep bestempelen. Volgens sommigen zou de betoging nooit hebben plaatsgevonden. Anderen beweren dan weer dat het om AI-beelden gaat. Nog andere accounts beweren ten slotte dat de beelden in Frankrijk zijn opgenomen.



‘Er was helemaal geen protest in New York’, schrijft iemand in een repost van de video op X. ‘President Trump en Elon Musk hebben al 29 dagen lang alles gegeven voor het Amerikaanse volk’, voegde de vrouw toe. ‘Illegalen protesteren tegen Trump en Musk in New York City’, schrijft iemand anders op datzelfde platform.



De video werd gedeeld op TikTok, Instagram, Threads, Reddit en X, zowel door Engelstalige, Franstalige, Italiaanstalige als Spaanstalige socialemediagebruikers. Ook Nederlandstalige socialemediagebruikers hebben de beelden mee verspreid.

Wat tonen de virale beelden?

Via een Community Note van iemand die niet gelooft dat het om recente beelden gaat, komen we bij een artikel van ABC News terecht. In het artikel staat te lezen dat er op 17 februari effectief een anti-Trumpprotest plaatsvond in de buurt van Washington Square Park in New York. Volgens het persbureau AP zouden bijna 1000 mensen aan de protestmars hebben deelgenomen.



<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/21783036/thumbnail" width="100%" alt="photo-slider visualization" />

Wanneer we foto’s van dat park vergelijken met de virale beelden, merken we op dat zowel de triomfboog als de appartementen die achter de boog liggen overeenkomen. Het protest vond dus daadwerkelijk plaats in New York en niet voor de Parijse Arc de Triomphe, zoals een X-gebruiker in de Community Notes suggereerde.



Maar wordt de grootte van het protest dan overdreven met behulp van AI zoals sommige socialemediagebruikers beweren? Via Google Lens komen we bij een langere versie van de video terecht die op Instagram gepost werd door Anadolu Ajansi, een Turkse nieuwsorganisatie. Het logo dat rechts onderaan op sommige van de virale beelden staat, blijkt het logo van die organisatie te zijn.



De factcheckers van Snopes onderzochten de beelden van Anadolu Ajansi. Snopes bevestigt dat het wel degelijk om authentieke dronebeelden gaat van het protest op 17 februari in Washington Square Park.

Andere media bevestigen de schaal van het protest. The New York Times spreekt van duizenden mensen in New York. Er vonden ook protesten plaats in andere grote Amerikaanse steden zoals Austin, Sacramento en Washington DC.

Conclusie

