WWF: Klimaatverandering bedreigt helft planten- en diersoorten tegen eeuwwisseling

De helft van alle planten- en diersoorten in de belangrijkste natuurgebieden ter wereld, kunnen rond de eeuwwisseling te maken krijgen met plaatselijke uitsterving. Oorzaak daarvoor is de klimaatverandering als de koolstofuitstoot ongecontroleerd blijft stijgen.

Zelfs als de bovengrens van 2 graden uit het klimaatakkoord van Parijs wordt gehaald, zouden die natuurgebieden een kwart van hun soorten kunnen verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van East Anglia, de James Cook University en natuurbehoudsorganisatie WWF.

De wetenschappers onderzochten de impact van klimaatverandering op bijna 80.000 planten- en diersoorten in 35 van de meest diverse natuurgebieden ter wereld. Ze bestudeerden daarbij een aantal scenario's, van een stijging van 2 graden Celsius tot een scenario met 'business as usual' waarin de mondiale gemiddelde temperaturen stijgen met 4,5 graden Celsius. Het rapport is gepubliceerd in het tijdschrift 'Climatic Change.'

Het rapport concludeert dat onder andere de Guyana-Amazone- en de Miombo-bossen de meest getroffen gebieden zijn.

'Als er een wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging van 4,5 graden Celsius zou zijn, worden de klimaten in deze gebieden naar verwachting ongeschikt voor veel van de planten en dieren die daar momenteel leven', klinkt het.

Dat betekent dat tot 90 procent van de amfibieën, 86 procent van de vogels en 80 procent van de zoogdieren mogelijk lokaal kunnen uitsterven in de Miombo-bossen in Afrika en dat 69 procent van de plantensoorten van de Amazone is bedreigd.

In het Middellandse Zeegebied komt bij een temperatuurstijging van 2 graden al 30 procent van de dier- en plantensoorten onder druk te staan. De klimaatverandering beïnvloedt de reproductie van sommige soorten, maar veroorzaakt ook het verlies van de habitat en voedseltekorten.