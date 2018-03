Nieuw alarmerend WWF-rapport: we moeten kwetsbare dieren, planten en biotopen extra beschermen

Dat de volgende twee berichten in het blad New Scientist elkaar onlangs opvolgden, zal wel geen toeval zijn, ook al ontbrak een expliciete link. Tijdens het vorige voortplantingsseizoen, zo meldt het eerste bericht, is er geen enkel jong gezien van de noordkaper, een van de zeldzaamste walvissen ter wereld. Hij leeft in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Geschat wordt dat er nog maar 430 exemplaren van zijn. Als zijn bestand niet snel toeneemt, zal de soort in 2040 uitgestorven zijn. Het artikeltje koppelt de bestandsafname aan jonge dieren die verdrinken: ze raken verstrengeld in koorden die kooien voor de vangst van kreeften op de zeebodem verbinden met boeien aan het wateroppervlak.

...