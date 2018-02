Waarom kan je op bol.com nog geen teletijdmachine kopen?

Tijdreizen science fiction? Nee hoor. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein is het theoretisch mogelijk: even door een wormgat kruipen en je komt met je teletijdsmachine uit waar en wanneer je maar wil. Zo'n ruimtetuig ontwikkelen staat helaas niet op het to-do-lijstje van dr. Pieter Thyssen, maar nadenken over de gevolgen van tijdreizen wel. Want, wat als je 'Back to the future'-gewijs in bed kruipt met je moeder? Ben je dan je eigen vader? Of wat als je terugkeert naar de prehistorie met een virus waar de dinosaurussen niet resistent tegen waren, ben jij dan verantwoordelijk voor hun uitroeiing? En kunnen we de Holocaust ongedaan maken door Hilter te vermoorden? Wat we alvast kunnen concluderen is dat sciencefictionfilms eigenlijk de filosofische meesterwerken van deze tijd zijn.