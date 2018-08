Video: dieven stelen haai uit aquarium en vermommen het als baby

In de Verenigde Staten hebben twee mannen en een vrouw (door de New York Times toepasselijk 'Ocean's Three' genoemd) een Californische stierkophaai gestolen uit het San Antonio Aquarium. De diefstal vond niet toevallig plaats op 28 juli, op de laatste dag van Shark Week, waarbij televisiezender Discovery Channel een week lang programma's over haaien uitzendt.

Een 38-jarige man bekende ondertussen de feiten en is opgepakt, zo meldden lokale media.

De 40 cm grote, relatief onschuldige haai werd gestolen uit een aquarium waar bezoekers de vissen kunnen aanraken. Op videobeelden is te zien hoe het drietal de haai uit de tank haalt, het dier in een deken wikkelt en daarna in een achterkamertje in een emmer stopt. Die legden ze vervolgens in een kinderwagen, waarmee ze het gebouw verlieten.

Een werknemer van het San Antonio Aquarium had de dieven meteen in de smiezen en belde de politie. Agenten vonden het dier terug in een groot aquarium met een groot aantal andere zeedieren in de garage van een van de drie daders.

Het gaat om een 38-jarige man die de diefstal bekende. 'Hij wist erg goed wat hij deed en hield het dier in leven', zegt de lokale politiechef Joseph Salvaggio. Volgens hem is de man aangehouden en hangt zijn twee handlangers hetzelfde boven het hoofd. De haai is ondertussen gezond en wel weer in het San Antonio Aquarium, waar hij tijdelijk in afzondering wordt gehouden om te bekomen van de schok.