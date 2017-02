De gevaren waarvan de chemiereuzen niet willen dat u ze kent

De tijd dat wetenschappelijk werd betwist of er een verband bestaat tussen longkanker en roken, ligt ver achter ons. Toch durfde in 1994 een CEO van Brown and Williamson nog met droge ogen in een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te beweren dat nicotine niet verslavend is. Tot grote frustratie van agentschappen voor volksgezondheid zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Die vochten al decennia tegen een leger goed betaalde consultants en wetenschappers die aangestuurd door de tabaksindustrie voortdurend probeerden hun wetenschappelijk werk te ondermijnen.

...