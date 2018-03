Xi Jinping spreekt oorlogstaal: 'Vastbesloten om bloedige strijd met vijanden aan te gaan'

Met scherpe toon heeft China's staatshoofd en partijleider Xi Jinping opgeroepen tot de opbouw van een 'sterke natie'. Bij het slot van de jaarlijkse zitting van het Volkscongres legde Xi in een toespraak voor bijna 3.000 parlementsleden in Peking de nadruk op de realisatie van de 'Chinese droom' van de wedersopstanding van China. 'We zijn vastbesloten om de bloedige strijd met onze vijanden aan te gaan', zei Xi Jinping. 'We hebben de sterke capaciteit om onze rechtmatige rol in de wereld op te nemen.'

De wereld maakt momenteel complexe veranderingen door met ongeziene uitdagingen. Toch zijn er ook 'strategische opportuniteiten', zei de president. Xi kreeg de handen van de parlementsleden op elkaar toen hij beloofde hard op te treden tegen ieder separatistisch streven. 'Geen centimeter land kan China afgeven', zei hij.

Zonder rechtstreeks te verwijzen naar de omstreden Chinese claims op eilanden in de Oost- en Zuid-Chinese Zee, zei Xi Jinping dat China de soevereiniteit en territoriale integriteit van het land krachtig zal bewaken. Ook zou iedere poging om Taiwan van China af te scheiden 'tot mislukken gedoemd zijn'. Peking beschouwt de democratische eilandrepubliek als een afvallige provincie.

Xi Jinping bevestigde ook de absolute leidende rol van de Communistische Partij 'in alle aspecten van ons leven' en eiste gehoorzaamheid. De heerschappij van de partij en haar leiding is de 'doorslaggevende kern van het socialisme naar Chinese signatuur in het nieuwe tijdperk'. Hij verwees daarmee naar zijn eigen grondgedachten, die het Volkscongres in de grondwet verankerd heeft.

Defensie-uitgaven sterk omhoog

De parlementsleden maakten tijdens hun zitting van zestien dagen de weg vrij voor een onbeperkte regeerperiode voor Xi. Vijf jaar na zijn aantreden als president is Xi Jinping machtiger dan eender welke president sinds Mao Zedong. Dat wekt onbehagen op bij veel Chinezen, die zich de almacht herinneren van de oprichter van de Volksrepubliek China, die het land in chaos stortte.

Een belangrijk instrument van de machthebbers wordt de nieuwe controle-instelling voor staatsambtenaren. Daarvoor keurde het parlement een nieuwe wet goed. Er waren slechts 28 tegenstemmen en 18 onthoudingen. De nieuwe controlecommissie moet optreden tegen corruptie, dienstvergrijpen en een al te lakse omzetting van politieke richtlijnen. Het nieuwe orgaan zal onafhankelijk van justitie onderzoek voeren, verdachten oppakken, en hen tot zes maanden vasthouden. Critici zijn bezorgd dat de nieuwe instantie moet dienen om politieke rivalen uit te schakelen.

Verder keurde het Volkscongres een begroting goed die een sterke stijging van de defensie-uitgaven in het vooruitzicht stelt van 8,1 procent. Zevenentachtig parlementsleden stemden tegen, terwijl 37 zich onthielden. Het jaar ervoor waren er nog dubbel zoveel nee-stemmen en onthoudingen. Toen stegen de defensie-uitgaven met 7 procent, de kleinste stijging in 7 jaar.

Ook keurde het Volkscongres de rekening en verantwoording goed van premier Li Keqiang, met drie tegenstemmen en drie onthoudingen. Daarin was sprake van een licht vertraagde economische groei van 'ongeveer 6,5 procent' dit jaar. Het aantal nee-stemmen en onthoudingen lag ook hier duidelijker lager dan het jaar ervoor.

Het Volkscongres, dat niet vrij verkozen is, heeft in zijn geschiedenis nog nooit een voorstel afgewezen. Een groot aantal nee-stemmen of onthoudingen wijst wel doorgaans op een zekere ontevredenheid.