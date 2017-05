Wat zeggen Macron en Le Pen over het klimaat?

Vrijdag protesteerde Greenpeace nog tegen Marine Le Pen door een banner aan de Eiffeltoren te hangen. Dat neemt niet weg dat Le Pen, op het vlak van milieu en klimaat een minder harde koers vaart dan Donald Trump, wiens verkiezing ze toejuichte. Waar Trump de klimaatverandering een 'hoax' noemde, de steenkoolindustrie wil redden en met de botte bijl door het milieubeleid van zijn voorganger gaat, toont Le Pen zich veel genuanceerder.

In haar manifest 144 presidentiële beloftes wijdt ze zelfs een hoofdstuk aan het milieu en de energietransitie.

Eigen producten

Om het milieu te redden, moeten de Fransen weer in de eerste plaats hun eigen producten beginnen consumeren, zegt ze daarin. Een grootschalige isolatie van woningen is een tweede belangrijke stap, omdat 'de energie die je niet gebruikt immers de goedkoopste is.'

Le Pen breekt zelfs een lans voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op grote schaal. Vreemd genoeg hoort windenergie daar niet bij: ze belooft als president zelfs een onmiddellijk verbod op nieuwe windmolens in Frankrijk.

De ontwikkeling van schaliegaswinning moet verboden blijven in Frankrijk, schrijft ze in het manifest, zolang er geen garanties zijn voor het milieu, de veiligheid en de volksgezondheid. Om de Franse afhankelijkheid van buitenlandse olie en gas te verminderen, ziet ze meer heil in de ontwikkeling van een waterstofindustrie en een verdere groei van de nucleaire sector.

Over het Internationaal Klimaatakkoord van Parijs blijft Le Pen opvallend stil. Haar partij Front National (FN) schaart zich achter de strijd van de klimaatverandering, maar waarschuwt ook voor de gevaren van internationale akkoorden.

Prioriteit

Haar rivaal Emmanuel Macron (En Marche!) is duidelijk meer uitgesproken als het op groene ambities aankomt. Zo belooft hij onomwonden het Klimaatakkoord van Parijs tot een van de prioriteiten te maken in zijn buitenlands beleid. In een eerdere versie van zijn milieuprogramma stond zelfs dat Europa sancties moest opleggen aan landen die zich uit het klimaatakkoord van Parijs zouden terugtrekken, maar die eis is inmiddels geschrapt.

Wel pleit Macron nog steeds voor Europese handelssancties tegen landen die zich niet houden aan de milieuclausules in hun handelsakkoorden met de EU.

Voor Frankrijk zelf zet Macron volop in op een gestage transitie naar hernieuwbare energie, met een verdubbeling van de hernieuwbare energie over vijf jaar. In diezelfde periode wil hij alle steenkoolcentrales in Frankrijk sluiten.

In tegenstelling tot Le Pen heeft hij geen hoge pet op van Trump. Eerder waarschuwde hij dat Trump een 'grote fout' zou begaan als hij het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama terugschroeft. (IPS)