Washington sanctioneert Venezolaanse verantwoordelijken onder wie broer Chavez

"Dit regime is onaanvaardbaar en de Verenigde Staten scharen zich aan de kant van de oppositie (die vecht) tegen de tirannie totdat Venezuela opnieuw een welvarende en vreedzame democratie invoert", zo liet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in een communiqué weten. "Alle vermogens van deze personen in de VS worden bevroren en het is Amerikaanse burgers verboden om nog zaken met hen te doen", verduidelijkte hij.

Onder de acht verantwoordelijken bevindt zich onder meer de broer van de overleden oud-president Hugo Chavez. Op 31 juli hadden de Verenigde Staten de Venezolaanse president Nicolas Maduro al financiële en juridische sancties zonder voorgaande opgelegd.