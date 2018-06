Washington hoopt dat 'essentie' Noord-Koreaanse nuclaire ontwapening tegen 2020 rond is

De VS hebben 'goede hoop' dat de 'essentie' van de nucleaire ontwapening vanwege Noord-Korea rond is voor afloop van het eerste presidentieel ambt van de Amerikaanse president Donald Trump. Dit heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag in Seoel gezegd.