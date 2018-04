VS-kandidaat-minister Buitenlandse Zaken zegt dat zijn militaire ervaring hem respect voor diplomatie bijbracht

Mike Pompeo, de kandidaat om minister van Buitenlanse Zaken van de VS te worden, heeft donderdag voor Senatoren verklaard dat zijn ervaring als officier in het VS-leger in West-Duitsland tijdens de Koude Oorlog, hem een uniek begrip bijbracht van de waarden van diplomatie.