VN: 'Brazilië moet kandidatuur Lula bij presidentsverkiezingen toelaten'

Lula, Braziliaans president tussen 2003 en 2011, zit momenteel een celstraf van 12 jaar en 1 maand uit wegens corruptie. Toch werd hij door de linkse Arbeiderspartij (PT) officieel voorgedragen als kandidaat bij de verkiezingen in oktober. De kans is echter klein dat het vroegere staatshoofd, die enorm goed scoort in de peilingen, effectief zal kunnen aantreden, omdat de Braziliaanse wet een verbod oplegt voor personen die in beroep zijn veroordeeld, om zich kandidaat te stellen voor de stembusgang.

De advocaten van Lula vroegen op 27 juli echter een advies bij het Mensenrechtencomité van de VN, dat bestaat uit achttien deskundigen.

In zijn advies, dat vrijdag gepubliceerd werd, stelt het comité dat Lula niet uitgesloten mag worden van de presidentsverkiezingen, omdat de oud-president nog steeds in hoger beroep kan gaan. Tot alle beroepen zijn behandeld 'roept het comité Brazilië op om alle nodige maatregelen te treffen om Lula toe te laten om zijn politieke rechten uit te oefenen vanuit de gevangenis'.

De Braziliaanse buitenlandminister Aloysio Nunes liet in een reactie al weten dat 'de conclusies een aanbevelend karakter hebben en juridisch niet bindend zijn', maar zegt dat hij het advies zal overmaken aan het gerecht.

Uiteindelijk moet het Hooggerechtshof op 17 september de knoop doorhakken.