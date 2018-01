Vier personen opgepakt vanwege aanslagen Charlie Hebdo en Hyper Cacher

De vier mannen, die tussen de 30 en 36 jaar oud zijn, werden maandag en dinsdag opgepakt. Ze zouden een rol hebben gespeeld bij de levering van de wapens die drie jaar geleden werden gebruikt.

Op 7 januari 2015 hadden de broers Chérif en Saïd Kouachi twaalf mensen gedood in en aan de redactielokalen van het satirische magazine Charlie Hebdo in Parijs. Twee dagen later werden ze door de ordediensten gedood in een drukkerij in Dammartin-en-Goële, waar zij zich hadden verschanst.

Op 8 januari doodde Amedy Coulibaly een politieagente in Montrouge in Hauts-de-Seine, om daarna nog eens vier mensen om te brengen in de Hyper Cacher aan de Porte de Vincennes in Parijs.