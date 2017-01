Uitspraak rechtbank: 'Brexit moet toch langs parlement'

Het Supreme Court, het hoogste gerechtsorgaan in het Verenigd Koninkrijk, zegt dat het Britse parlement zijn zegen moet geven om artikel 50 van het EU-verdrag in te roepen en zo de Britse uitstap uit de Unie in te zetten.

Daarmee maakt het een einde aan een lange juridische strijd die begon met investeringsdeskundige Gina Miller, die eind juni vorig jaar een proces inspande tegen de Britse regering. Ze vindt het niet kunnen dat het Britse parlement haar stem niet mocht laten horen over de Britse uitstap uit de Europese Unie.

In november gaf de High Court haar gelijk, waarna de regering in beroep ging. Het gevolg was een storm van kritiek, die onder andere tegen de rechters gericht was die de uitspraak deden. Ook nu voorzagen analisten een nederlaag voor Theresa May en haar ministers.

Van May wordt nu verwacht dat ze een wet rond de brexit snel door het parlement zal loodsen. Even was het twijfelen of de Labourpartij van Jeremy Corbyn zo'n wet zou steunen, omdat Labour zowel fervente aanhangers als tegenstanders van de brexit in de rangen heeft, maar uiteindelijk zei Corbyn de steun van zijn fractie toe.

Belangrijk: de Supreme Court zegt ook dat het Schotse ,Welshe en Noord-Ierse parlement geen zeggenschap hebben over het al dan niet niet inzetten van artikel 50. 'Banden met de EU zijn enkel materie voor de regering en het parlement van het Verenigd Koninkrijk', klinkt het.