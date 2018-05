Twee advocaten, een president en een porno-ster

Op 27 oktober 2016, twaalf dagen voor de presidentsverkiezingen, betaalde Michael Cohen, op dat moment de persoonlijke advocaat van toenmalig kandidaat Donald Trump, 130.000 dollar aan porno-ster Stormy Daniels. Daniels zou in 2006 een affaire gehad hebben met Trump, waarover ze eind maart 2018 vertelde in een interview met Anderson Cooper in het programma 60 Minutes. De 130.000 dollar diende om Daniels stil te houden in aanloop naar de verkiezingen.

...