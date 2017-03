Turkse minister niet meer welkom in Nederland, Erdogan woedend

Vrijdagavond zei de Nederlandse minister-president Mark Rutte nog op de televisie dat er strenge maatregelen zouden genomen worden om de openbare veiligheid te waarborgen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, zou zaterdag om 18.00 uur genodigden toespreken in de ambtswoning van de Turkse consul.

Maar ondertussen is duidelijk geworden dat Nederland de komst van Cavusoglu niet langer zal toestaan.

Nederland heeft besloten landingsrechten Turkse minister in te trekken. Lees hier de verklaring van NLse regering. → https://t.co/RZjChU32s6 -- Minister-president (@MinPres) 11 maart 2017

Turks president Erdogan reageerde fel op de Turkse televisie. Hij dreigt Nederlandse diplomaten het land uit te zetten en vluchten uit Nederland te weren. Hij noemde Nederland verder fascistisch en nazistisch, aldus NOS.

Eerder hadden de Duitse steden Gaggenau en Keulen ook al dergelijke bijeenkomsten verboden. De Nederlandse regering neemt de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu.

Eerder zaterdag had Çavusoglu gedreigd met zware politieke en economische sancties als Nederland zou verhinderen dat hij een bezoek kon brengen aan Rotterdam.

De Nederlandse regering was niet opgezet met de geplande trip van Cavusoglu. Hij zou de Turkse gemeenschap in Nederland komen overtuigen om 'ja' te stemmen in het Turkse referendum van 16 april. De regering van president Erdogan houdt die dag een volksraadpleging over een ingrijpende wijziging van het politieke bestel. Het parlementaire stelsel moet plaatsmaken voor een presidentieel systeem met veel macht voor het staatshoofd.

In Europa gaan op diverse plekken stemmen op om dit soort campagnes ook niet toe te laten. In eigen land riep Peter De Roover (N-VA) door nog toe op in een opiniestuk op Knack.be.