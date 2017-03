'Wrang dat Turkse politici hier stemmen ronselen, maar vrijheid van vergaderen is een grondrecht'

'Een schandaalbeslissing.' 'Een onvergelijkelijke onbeschaamdheid.' 'Puur fascistische praktijken.' Turkse politici en media probeerden elkaar afgelopen week te overtroeven, allemaal om het hardst tegen Duitsland. President Recep Tayyip Erdogan deed de kritiek zondag nog eens dunnetjes over: 'Ik dacht dat Duitsland al lang had afgezien van de praktijken uit de naziperiode', zei hij. 'We hebben ons vergist.' De bal ging aan het rollen toen de lokale autoriteiten in Gaggenau, een provinciestadje bij Baden-Baden, een toespraak van justitieminister Bekir Bozdag verboden. De Turkse minister was op bezoek om stemmen te werven bij de 1,4 miljoen in Duitsland wonende kiesgerechtigden voor het referendum van 16 april, dat president Erdogan meer macht moet geven. Alle peilingen wijzen op een dubbeltje op z'n kant. De Duits-Turkse stemmen zijn dus heel welkom. En alle schandalen ook.

