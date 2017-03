Trumps woordvoerder Sean Spicer begon carrière in Witte Huis als paashaas

This is a picture of the new White House press secretary Sean Spicer dressed as the Easter Bunny. pic.twitter.com/l11CfjwAlY -- Anya O'Shea (@anyaoshea) January 23, 2017

Van zogezegde self-made miljonair zonder politieke ervaring in een stap naar het Amerikaanse presidentschap: het verhaal van Donald Trump leest met een stevige portie goeie wil als een parabel van de man die kon worden wat hij maar droomde. Maar ook elders in het Witte Huis loopt een man - vrouwen zijn fel ondervertegenwoordigd - rond die zich opwerkte van de laagste politieke echelons: Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, diende onder George W. Bush als presidentiële paashaas.

Afgelopen weekend dook in de Amerikaanse media een interview uit 2008 op, waarin de nieuwssite Politico een gesprek aanknoopte met de paashaas die de jaarlijkse zoektocht naar paaseieren in de tuin van het Witte Huis begeleidt. Aan het woord blijkt een zekere Sean Spicer, die op dat moment ook een functie had in het 'Office of the United States Trade Representative'.

How did I not know this? pic.twitter.com/cTMGKfbpWS -- Schooley (@Rschooley) February 26, 2017

Perswoordvoerder zijn voor een president die de pers tot zijn grootste vijand bombardeert, is balanceren op een slap koord. Dagelijkse persbriefings worden er immers niet makkelijker op wanneer de president je tegelijk het velt instuurt om de journalisten voor je op hun plaats te zetten. Dat verklaart voor een belangrijk deel waarom vooral de linksgezinde Amerikaanse media er een sport van gemaakt hebben Sean Spicer onder een vergrootglas te leggen. Zo berichtte AV Club eerder al over zijn jarenlange en uitgesproken haat tegenover Dippin' Dots - een snack gemaakt van een soort bevroren roomijsbolletjes.

Ook het Amerikaanse satirische programma Saturday Night Live nam Spicer al geregeld op de korrel. Nadat het programma een sketch opvoerde waarin Spicer de pers aanviel met een waterpistool, kreeg de woordvoerder naar verluidt van verschillende beambten in het Witte Huis zo'n waterpistool cadeau. Spicer zelf wou volgens bronnen op de sketch reageren door op een persbriefing effectief even wat water te spuiten naar enkele journalisten, maar president Trump zou daar een stokje voor gestoken hebben.