Trump zou massamoordenaar 'desnoods met blote handen' te lijf zijn gegaan

De Amerikaanse president Donald Trump had zich tot (vermoedelijk wijlen een) held kunnen ontpoppen mocht hij toevallig in Parkland, Florida, zijn geweest op het moment dat een jonge schutter er in een school 17 mensen doodschoot. Naar eigen zeggen zou hij de moordenaar 'desnoods met de vuisten' te lijf zijn gegaan.