Trump: 'VS hebben stevige grenzen nodig, kijk naar Europa: een vreselijke chaos!'

Donald Trump is na een rumoerige nacht binnen en buiten de Verenigde Staten wakker geworden en de wereld mag het weten. De Amerikaanse president trok gelijk naar Twitter om een en ander recht te zetten.

Hij begon door de New York Times er van langs te geven. Iemand zou volgens hem een van de verantwoordelijken van FAKE NEWS op moeten kopen en de krant op een correcte manier leiding geven, of de krant 'met waardigheid' ten onder laten gaan.

Acht minuten later schreef hij dat zijn land sterk leiderschap nodig heeft. "Kijk naar wat er in Europa en de wereld gebeurt - een vreselijke chaos!"

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Ondertussen krijgt Donald Trump bar weinig steun. Wereldwijd klinkt kritiek op het besluit om inwoners van specifieke landen buiten te sluiten van toegang tot de Verenigde Staten. Ook het gerecht stond niet aan zijn kant na het besluit. De mensen die sinds vrijdag gearresteerd werden in het kader van het decreet van de Amerikaanse president Trump, mogen niet uitgewezen worden - heeft een Amerikaanse federale rechter zaterdagavond beslist.

Milde reactie vanuit België

Maar waar internationale staatshoofden en politici het decreet van Trump veroordelen, zijn Belgische politici vrij mild. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt dat we het besluit "in de juiste context" moeten plaatsen. Zijn partijgenoot Theo Francken vindt dat "het belangrijk is om niet hysterisch te doen". Want "het is niet zo dat de Verenigde Staten geen (vluchtelingen) meer zullen opvangen."

Premier Charles Michel zegt het simpelweg "oneens" te zijn met inreisverbod voor de inwoners van zeven moslimlanden. Volgens de premier gaat het weliswaar om een soevereine beslissing. "Migratiebeleid is een zaak van de Amerikaanse regering", zegt hij. Wel gaat ons land de zaak nauwgezet opvolgen "voor mogelijke gevolgen voor onze burgers".

Groen-fractieleider Kristof Calvo is "sterk verontwaardigd en teleurgesteld" na "de veel te slappe reactie" van premier Charles Michel op het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump uitgevaardigd heeft. Volgens Calvo mag Michel de Amerikaanse maatregelen niet veroordelen van zijn coalitiepartner N-VA. Jan Jambon en Theo Francken noemt hij "de onderaannemers van Trump". "Net nu hij toch een beetje ruggengraat zou mogen hebben, komt Michel niet verder dan te stamelen dat hij het oneens is", zegt fractieleider Calvo.

"Er in Europa voor zorgen dat we dit niet na gaan doen"

SP.A-voorzitter John Crombez vroeg zondag om een "krachtig Europees antwoord". Dat kreeg hij in de vorm van een reactie van Frans Timmermans, de Nederlandse vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij waarschuwde voor de negatieve gevolgen van het inreisverbod dat Trump ingesteld heeft. We moeten ervoor zorgen dat we dat niet na gaan doen. Het moet in Europa zo blijven dat als je het risico loopt vervolgd te worden, we je beschermen om je leven te redden."

Timmermans was zondag te gast in het televisieprogramma Buitenhof (NPO1). Hij ging er dieper in op het Amerikaanse inreisverbod. "Als je je waarden verdedigt en je zegt dat je daarbij een deel van je waarden tussen haakjes zet, dan ben je niet je waarden aan het verdedigen. Als wij als Westerse samenleving onze waarden verdedigen, dan zeggen we ook dat we niemand uitsluiten op basis van zijn geloof."

Timmermans houdt vast aan de in 1948 goedgekeurde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951, die het recht op asiel vastleggen en bescherming bieden aan wie vervolgd wordt omwille van zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij een bepaalde nationaliteit heeft of tot een bepaalde sociale groep behoort. Die bescherming is "voor onze westerse samenleving een fundamenteel begrip", zei Timmermans.

"Cadeautje voor IS"

De Nederlandse vicevoorzitter gelooft in de kracht van de Amerikaanse samenleving, maar uiteindelijk heeft Europa niets over de VS te zeggen, maakte hij duidelijk. Timmermans zei ook dat hij ten zeerste betwijfelt of Trump de veiligheid in de VS gaat vergroten met zijn maatregelen. "Je geeft een mooi cadeau aan IS en anderen die al jaren zeggen dat er strijd geleverd wordt tegen de islam. Als je dit dan doet, lijk je dat alleen maar te bevestigen." Wie zijn eigen morele waarden ondermijnt, verliest compleet zijn geloofwaardigheid, aldus Timmermans.

Trump's chefstrateeg krijgt toegang tot Nationale Veiligheidsraad

Eerder op zondag werd bekend dat Trump de Nationale Veiligheidsraad grondig op de schop gaat nemen. Op die manier zou onder andere zijn chefstrateeg Stephen Bannon in de toekomst toegang krijgen tot alle zittingen van het orgaan. Dat heeft het Witte Huis meegedeeld op zijn website. Ook Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis, zou voor alle vergaderingen uitgenodigd worden. De Nationale Veiligheidsraad is een adviserend orgaan en bepaalt in belangrijke mate mee het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Staten.

Bannon is geen onbesproken figuur. Op Twitter bekleedde #StopPresidentBannon zondag de derde plaats in de 'trending topics' voor de Amerikaanse hoofdstad Washington, net onder de protestacties tegen het inreisverbod voor moslims uit zeven landen dat Trump heeft afgekondigd. Ook op Facebook stapelden de kritische commentaren zich op.

Bannon, voormalig hoofdredacteur van de radicaalconservatieve nieuwswebsite Breitbart News, viel vorige donderdag nog uit naar de media. In een interview met de New York Times bekritiseerde hij de berichtgeving over de presidentsverkiezingen van de gerenommeerde krant en stelde hij duidelijk dat hij de media als politieke tegenstanders beschouwt. "De media zijn de oppositiepartij", sprak Bannon.