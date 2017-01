Trump's eerste nederlaag: rechter oordeelt dat reizigers met geldige papieren niet geweigerd mogen worden

Sinds de ondertekening van het decreet waarbij inwoners van zeven landen moslimlanden de Verenigde Staten niet in mogen heerst er chaos op vliegvelden wereldwijd. Burgers uit Iran, Irak, Jemen, Somalië, Libië, Syrië en Soedan moesten onmiddelijk geweigerd worden aan boord van vliegtuigen. Wanneer ze toch naar de VS vlogen werden ze daar opgepakt en vastgehouden, om vervolgens het land uitgezet te worden.

MaarAnn Donnelly, een federale rechter in Brooklyn, willigde het verzoek van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU in voor het hele land. Die had een verbod op uitzettingen gevraagd voor de inwoners van de zeven moslimlanden uit het decreet met geldige papieren. ACLU voerde aan dat het risico op verwondingen bij hun deportatie te groot is.

"Dit toont aan dat president Trump wetten en decreten aanneemt die ongrondwettelijk en illegaal zijn. De rechtbanken zijn er om de rechten van iedereen te verdedigen", zo reageerde ACLU-directeur Anthony Romero op de uitspraak.

"De zaak is verre van afgelopen, in februari vindt nog een nieuwe hoorzitting plaats", zei ACLU-advocaat Lee Gelernt. "Het belangrijkste vanavond is dat niemand op het vliegtuig wordt gezet." De rechter verplichtte de regering ook om de lijst met alle personen die sinds vrijdagavond vastgehouden werden op de Amerikaanse luchthavens openbaar te maken, voegde de advocaat toe.

Tijdelijk verbod op uitwijzing

Enkele minuten na de uitspraak in New York, vaardigde een rechter in de staat Virginia een tijdelijk gerechtelijk bevel uit. Dat verbiedt zeven dagen lang de uitwijzing van mensen met een green card die vastgehouden worden op de Dulles International Airport in Washington D.C., zo berichtte Washington Post.

Sinds de ondertekening van het decreet vrijdagavond, waarmee Trump een inreisverbod invoerde voor inwoners uit de zeven moslimlanden, werden op de Amerikaanse luchthavens tientallen inwoners uit de betrokken landen gearresteerd. De meesten onder hen beschikken over een geldig visum en soms zelfs over een green card.

Naast de klacht van de mensenrechtenverenigingen, vonden er in de luchthavens ook protesten plaats om hun vrijlating te eisen. Honderden mensen kwamen zaterdag samen op JFK om te protesteren tegen Trumps decreet.

Traffic flow at JFK terminal 4 has been stopped by demonstrationors pic.twitter.com/SCojSZUsde -- Casey Neistat (@CaseyNeistat) January 29, 2017

Volgens Trump geen moslimverbod

"Het is geen moslimverbod. We waren helemaal voorbereid. Het werkt heel goed", zei Trump zaterdag aan journalisten op het Witte Huis. "Je ziet het op de luchthavens. Je ziet het overal. Het werkt heel goed en we gaan een heel, heel strikt verbod hebben, en extreem doorlichten, wat we al jaren hadden moeten doen", aldus Trump.