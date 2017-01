Jambon en Francken over inreisverbod Trump: "Niet hysterisch doen, in de juiste context plaatsen"

"Het tart mijn rechtsgevoel dat hij selectief zegt dat mensen van bepaalde landen de VS niet meer binnenmogen. Maar ik denk wel dat we het in zijn juiste context moeten plaatsen." Zijn partijgenoot en staatssecretaris Theo Francken zegt intussen dat "het belangrijk is om niet hysterisch te doen".

Jambon was zondagmiddag te gast in VTM NIEUWS. Hij legde uit dat Trump beslist heeft om het Visa Waiver-programma te evalueren. "Hij gaat het gedurende dertig dagen bekijken en dan 60 dagen overleg plegen. Tot daar kan een land dat doen. Dat is het recht van ieder land", aldus Jambon. Het programma is bedoeld voor wie in de VS op vakantie of zakenreis is, en voor wie het land wil doorreizen.

Maar dat Trump "selectief zegt dat mensen van bepaalde landen niet meer binnenmogen, schaadt mijn rechtsgevoel", vulde Jambon aan. "Maar we moeten dit in de juiste context plaatsen. (...) Als ik goed ben ingelicht, wil Trump nog jaarlijks 50.000 vluchtelingen opvangen. Onder Obama waren het er 70.000, terwijl het er onder andere president nog 30.000 geweest zijn."

"Niet hysterisch doen"

Aan de VRT zei Jambons partijgenoot Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, dat "het belangrijk is om niet hysterisch te doen en om eens te kijken wat er beslist is". Hij citeerde dezelfde vluchtelingencijfers als Jambon. "Het is niet zo dat de Verenigde Staten geen (vluchtelingen) meer zullen opvangen."

Over het Visa Waiver-programma zei Francken: "De komende negentig dagen zal gekeken worden of ons land genoeg informatie uitwisselt met de VS. Als dat niet zo is, hebben wij ook een probleem". In tussentijd mogen Belgen de VS nog steeds binnen, terwijl de inwoners van zeven specifieke landen (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen) dat niet mogen. "Ze motiveren dat met moslimterrorisme door salafisme, wat natuurlijk onmiskenbaar is daar. Maar dat heb je ook in landen als Saudi-Arabië of Qatar, maar dat zijn geopolitieke bondgenoten van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Er is wat willekeur. Je kan je daar vragen bij stellen, maar het is wat het is."