Immigratiebeleid Trump wereldwijd afgekeurd: "Dit is niet wie wij zijn"

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zaterdag gezegd dat zijn land vluchtelingen "ongeacht hun geloof" zal opvangen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de inwoners van zeven moslimlanden de toegang tot de VS verboden heeft.

"Aan hen die vluchten voor vervolging, terreur en oorlog, weet dat Canada u zal opvangen ongeacht uw geloof", zo tweette Trudeau. "Diversiteit is onze kracht #WelkomInCanada", voegde hij eraan toe.

Trudeau verwees niet direct naar het nieuwe Amerikaanse decreet, maar zijn boodschap volgde een dag na Trumps ondertekening ervan. Dat voorziet onder meer een inreisverbod van drie maanden voor zeven moslimlanden. Het gaat om Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. Het decreet moet radicaalislamitische terroristen weren uit de VS, zei Trump bij de aankondiging.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada -- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017

Op iets meer dan een jaar tijd ving Canada zo'n 35.000 Syrische vluchtelingen op. De eerste vluchtelingen werden in december 2015 door de premier persoonlijk verwelkomd op de luchthaven.

Hollande waarschuwt Trump voor isolationisme

De Franse president Francois Hollande heeft zaterdagavond in een telefoongesprek zijn Amerikaanse collega Donald Trump gewaarschuwd voor "isolationisme". Hij riep hem ook op het principe van vluchtelingenopvang te respecteren.

In het telefoongesprek, dat er kwam op initiatief van Trump, waarschuwde Hollande "voor de economische en politieke gevolgen van een protectionistische benadering". "In een instabiele en onzekere wereld, is terugplooien op jezelf een hopeloze reactie", aldus Hollande aan Trump. Hij herinnerde de Republikein er ook aan dat democratieën maar verdedigd kunnen worden als de basisbeginselen gerespecteerd worden, zoals het verwelkomen van vluchtelingen.

Groot-Brittannië "niet akkoord"

Groot-Brittannië gaat "niet akkoord" met de opschorting door de Amerikanen van hun vluchtelingenprogramma en hun inreisverbod voor zeven moslimlanden, liet Downing Street zaterdag weten. "Het migratiebeleid in de Verenigde Staten is een zaak van de Amerikaanse regering, net zoals het migratiebeleid van dit land door onze regering moet worden bepaald", zo begon het. "Maar we zijn het niet eens met dit soort aanpak, en het is niet wat wij gaan doen", aldus het bureau van de Britse premier Theresa May.

Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en presidentskandidate Hillary Clinton reageerde via Twitter kort op de situatie: "Dit is niet wie wij zijn."