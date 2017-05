Trump ontslaat FBI-directeur Comey

De directeur van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), James Comey, is door president Donald Trump aan de deur gezet. Hij deed dat op aanraden van minister van Justitie Jeff Sessions. Dat meldt woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer op dinsdag.

'Hoewel ik het bijzonder apprecieer dat u me er tot driemaal toe van informeerde dat er geen onderzoek naar me loopt, ben ik het eens met het oordeel van het ministerie van Justitie dat u niet in staat bent het bureau te leiden', aldus president Trump in een ontslagbrief aan Comey.

Volgens het ministerie van Justitie heeft Comey geblunderd in het onderzoek naar het slordig omspringen met geheime informatie door voormalig presidentskandidate Hillary Clinton, mits een private e-mailserver. Elf dagen voor de verkiezingen informeerde Comey Amerikaanse volksvertegenwoordigers dat hij dat onderzoek heropende. Het nieuws had merkbare gevolgen voor Clinton, die meteen zakte in de peilingen.

Vorige week nog getuigde Comey voor de commissie Justitie van de Amerikaanse Senaat over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Eerder dinsdag zei de FBI aan het Congres dat Comey tijdens die getuigenis vorige week niet accuraat was. Hij gaf er de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de e-mails van Clinton verkeerd weer, klonk het. Comey zei dat 'honderdduizenden' e-mails doorgestuurd werden naar het voormalige congreslid Anthony Weiner, de man van Clintons rechterhand Huma Abedin, terwijl het in feite maar om een 'klein aantal' ging.

'Het is van essentieel belang dat we nieuw leiderschap voor de FBI vinden dat het vertrouwen van het publiek kan herstellen in de missie' van de FBI, aldus nog Trump.

James Comey was een van de meest spraakmakende FBI-directeuren van de voorbije decennia. Obama stelde Comey in 2013 aan voor een termijn van tien jaar. De zoektocht naar een nieuw FBI-hoofd start onmiddellijk, aldus Trump nog.