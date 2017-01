Terrorist van Berlijn reisde in maanden voor aanslag vaak naar België

De Duitse krant Die Welt am Sonntag, die met het bericht naar buiten kwam, baseert zich op een tussentijds rapport over de aanslag op de kerstmarkt. Daarin staat dat Anis Amri al enkele dagen voor de aanslag -die 12 levens eiste - zich in Berlijn ophield. In de maanden voor de aanslag reisde hij dan vaak van Noord-Rijnland-Westfalen naar België, klinkt het. De Duitse zondagskrant schrijft ook nog dat in ons land een 'sterke islamistische scene' bestaat.

In het rapport, waarover het Duitse parlement zich maandag buigt, staat ook dat Amri zelf drugs nam en vooral geld verdiende als dealer. De Tunesiër zou zo regelmatig ecstasy en cocaïne hebben genomen. Ook in zijn thuisland was de 24-jarige bekend voor meerdere drugsgerelateerde delicten. De speurders onderzoeken of de man bij de aanslag op 19 december onder invloed van drugs was.

Ook verloopt de zoektocht naar contactpersonen van Amri moeilijk, aangezien de speurders slechts twee opgeslagen telefoonnummers hebben gevonden in zijn mobiele telefoon.

In zijn rugzak heeft de Italiaanse politie volgens de krant ook nog een vervoerbewijs uit Frankrijk, een Nederlandse telefoonkaart, Duitse douchegel, scheerschuim en 1.000 euro gevonden, maar geen drugs. Momenteel wordt ook onderzocht waar het geld vandaan komt.

Op 23 december schoot Amri in Milaan op een agent die een identiteitscontrole wilde uitvoeren. In een schermutseling die daarop volgde, werd Amri door een andere agent doodgeschoten.