Syrië-overleg: Rusland, Iran en Turkije spreken af om wapenstilstand te consolideren

De drie landen willen 'een trilateraal mechanisme' installeren om toe te zien op het staakt-het-vuren. Dat mechanisme moet ook proberen 'alle provocaties te voorkomen'.

Daarnaast hebben ze ook afgesproken om samen de wapens op te nemen tegen de terroristen van Islamitische Staat en willen ze dat de Syrische oppositie deeleemt aan de volgende vredesgesprekken, op 8 februari in Genève.

Dat alles staat in een gezamenlijke verklaring die de drie landen aflegden op het overleg in de Kazachse hoofdstad Astana, melden verschillende internationale persbureaus.

Naar verluidt hebben de Syrische regering en de oppositie de verklaring van de drie landen niet ondertekend.

Lees ook: 'Assad staat nu sterker en kan onderhandelingen uitbuiten'

Harde taal

De onderhandelingen in Astana werden geleid door Iran en Rusland, die beiden het Syrische regime steunen, en Turkije, dat aan de kant van de rebellen staat. De primaire doelstelling van het overleg was het behoud van het fragiele staakt-het-vuren in het land, om meer humanitaire hulp toe te laten.

Maandag werd aan beide zijden van de tafel harde taal gesproken. De onderhandelaar van de oppositiegroepen noemde Syrische regering een 'heersende bende', waarna de Syrische VN-ambassadeur, die het regime vertegenwoordigt, de rebellengroepen bestempelde als een 'delegatie van gewapende terroristen'.