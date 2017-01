Vredesoverleg over Syrië: 'Assad staat nu sterker en kan onderhandelingen uitbuiten'

In de Kazachse hoofdstad Astana starten nieuwe vredesonderhandelingen over het conflict in Syrië, dit keer onder leiding van Rusland, Turkije en Iran. Duurzame vrede moet echter niet meteen verwacht worden, zegt arabist Chams Eddine Zaougui. 'Dit gaat vooral over een militaire oplossing voor een dieperliggend politiek probleem'.