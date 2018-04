Rusland waarschuwt VS voor oorlog

Gevraagd of dit een oorlog tussen de VS en Rusland kan zijn, zei de diplomaat 'geen enkele mogelijkheid te kunnen uitsluiten.'

De Veiligheidsraad heeft zich donderdag gebogen over de 'agressieve politiek van sommige leden van de Raad', aldus de Russische VN-ambassadeur. De 'bedreigingen zijn (sowieso al) een schending van het Charter van de Verenigde Naties', vond Nebenzja.

Hij zei te hopen dat er geen 'onomkeerbare situatie' zou ontstaan tussen Washington en Moskou, en dat de VS en hun bondgenoten zich hoeden voor 'unilaterale acties.'

Nebenzja achtte het 'ondenkbaar' dat de VS doelwitten in Syrië aanvallen waar Russische troepen zijn ontplooid. Gezien dit feit zou een westerse militaire interventie in Syrië 'zeer gevaarlijk' zijn. Nebzenja stipte aan dat er Russische troepen in Syrië zijn op 'verzoek van de Syrische regering.'

De diplomaat zei dat zijn land zal helpen de deskundigen van de OPCW, die een onderzoek zullen instellen naar een veronderstelde gifgasaanval in de Syrische stad Douma, te beschermen.

Na zijn verklaringen heeft Moskou gevraagd dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag bijeenkomt om te praten over de Amerikaanse dreiging met een militaire actie tegen Syrië.