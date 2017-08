Reacties aanslag Barcelona: 'Niet laten intimideren door deze barbaarse daad'

'Deze laffe aanval heeft doelbewust mensen geviseerd die van het leven genieten en tijd doorbrengen met familie en vrienden. We zullen nooit geïntimideerd worden door deze barbaarse daad.' Dat heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, in een reactie laten weten.

Juncker zegt 'met diep verdriet en pijn' het nieuws over de aanslag in Barcelona te hebben vernomen. De Europese commissie staat 'volledig ter beschikking' van de Spaanse overheid om indien nodig hulp en steun te bieden, deelt hij ook mee. 'Mijn bijzondere gedachten gaan uit naar de heldhaftige mensen die het gevaar tegemoet zijn gerend om hulp te kunnen bieden aan anderen, en naar de veiligheidsdiensten die werken om de mensen veilig te houden', aldus nog Juncker.

'Barbaarse daad zal ons bondgenootschap niet ondermijnen'

'Geen enkele barbaarse daad zal de kracht en de veerkracht van ons bondgenootschap ondermijnen', zo heeft Belgisch premier Charles Michel donderdag via Twitter laten weten na de aanslag in Barcelona.

'Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van Barcelona', zo staat nog in de tweet, die in het Engels is opgesteld.

'De krankzinnige terroristische moorddadigheid slaat toe in Barcelona.' Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in een reactie op de aanslag in de Catalaanse hoofdstad. 'Wij zijn solidair en denken aan de slachtoffers en hun naasten.' De minister reageert in drie talen op Twitter: Nederlands, Frans en Spaans.

Ook andere Belgische ministers reageren intussen op Twitter op de aanslag in Barcelona. 'Vreselijk wat er vandaag is gebeurd', zo schrijft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'We zijn in gedachten bij onze Catalaanse vrienden.'

'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', luidt het dan weer bij minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Voorts heeft ook Kristof Calvo (Groen), een kamerlid met Catalaanse roots, gereageerd op het incident. 'Nu ook terreur in Barcelona, beetje mijn tweede thuis. Net op de Ramblas, plek van vrolijkheid & ontmoeting. Vreselijk, zo'n blind geweld', schrijft hij.

Trump veroordeelt aanslag en biedt hulp aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanslag in Barcelona via Twitter veroordeeld. 'De Verenigde Staten veroordelen de terreuraanslag in Barcelona, Spanje, en zullen alles doen wat nodig is om te helpen. Wees dapper en sterk, we houden van jullie!', klinkt het.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verzekerde dat de VS klaar staan om te helpen. 'De terroristen overal ter wereld moeten weten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten vastberaden zijn om hen te vinden en voor het gerecht te brengen', zei hij tijdens een persconferentie.