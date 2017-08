Aanslag Barcelona: Catalaanse regering bevestigt: 13 doden en minstens 50 gewonden

Op de Ramblas, een toeristische straat in Barcelona, is een voertuig ingereden op de mensenmassa.

Bij de aanslag zijn 13 doden gevallen en meer dan 50 personen gewond geraakt. Dat meldt Joaquim Forn, de minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Catalaanse regering op Twitter.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meldt op Twitter dat bij de dodelijke slachtoffers ook een Belgische vrouw is.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Barcelone J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. -- didier reynders (@dreynders) August 17, 2017

"Er verblijven veel Belgen in Barcelona op dit moment", zegt de minister. "We hebben al contact gehad met verschillende families. In de meeste gevallen leverde dat positieve info op, maar in één geval was er heel slecht nieuws." Of het bij één Belgisch slachtoffer blijft, is voorlopig onmogelijk te zeggen. "Er zijn ook veel gewonden en identificatie is in zo'n geval niet de eerste zorg", aldus Reynders. "De gewonden liggen ook verspreid over verschillende ziekenhuizen." Het Belgische consulaat probeert de komende uren zoveel mogelijk nuttige informatie te verzamelen. Ongeruste Belgen kunnen bellen naar het noodnummer 02 501 81 11.

Een ooggetuige vertelde aan de Spaanse zender TVE 'dat de bestelwagen zo'n 80 kilometer per uur reed toen hij op de mensen inreed'.

De politiediensten hebben één verdachte van de aanslag in Barcelona opgepakt, twee anderen zijn op de loop. Dat melden de Mossos d'Esquadra, de regionale politiedienst van Catalonië. De Mossos melden ook dat er zich niemand verschanst in een bar in het stadscentrum.

De toeristen in de buurt van het ongeval worden weggestuurd. De hulpdiensten in Barcelona hebben via Twitter gevraagd om familie gerust te stellen via de sociale media en niet via de telefoon. Ze willen daarmee vermijden dat de verbindingen overbelast raken.

De Catalaanse autoriteiten hebben opgeroepen om in Barcelona geen verplaatsingen te doen die niet strikt noodzakelijk zijn, zodat de politie kan werken. Er wordt ook gevraagd om de weg vrij te maken voor de hulpdiensten.

De hele omgeving van de Ramblas is afgesloten, net als alle wegen die toegang bieden tot Barcelona. De Barcelonese taxichauffeurs bieden mensen die het stadscentrum willen verlaten, gratis ritten aan en de toerismedienst van Barcelona biedt mensen die vastzitten in het centrum hotelkamers aan.

'CIA waarschuwde twee maanden geleden voor aanslag in Barcelona'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Catalaanse politie twee maanden geleden gewaarschuwd voor een terreuraanslag in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant el Periodico donderdagavond op haar website.

In de waarschuwing dat Barcelona een doelwit zou kunnen zijn, werd door de CIA ook de nadruk gelegd op de Ramblas.