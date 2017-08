Aanslag Barcelona: dit is wat we weten

Aanslag

Rond 17u15 is een witte bestelwagen ingereden op de mensenmassa op de Ramblas. Dat is de bekendste straat van Barcelona, een toeristische trekpleister. Het voertuig zou na zo'n 600 meter tot stilstand zijn gekomen tegen een kiosk.

Slachtoffers

Bij de aanslag in Barcelona zijn 13 doden gevallen en meer dan 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt de regionale regering. Dat aantal kan nog oplopen.

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 -- Joaquim Forn (@quimforn) August 17, 2017

Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), meldt op Twitter dat één van de dodelijke slachtoffers een Belgische vrouw is.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Barcelone J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. -- didier reynders (@dreynders) August 17, 2017

Daders

De politie heeft een verdachte van de aanslag opgepakt. Dat bevestigen de Mossos d'Esquadra, de regionale politiedienst van Catalonië. Twee anderen zijn op de loop. Dat melden de Mossos d'Esquadra, de regionale politiedienst van Catalonië.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy -- EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017

Over de motieven van de daders heeft de politie nog niets gezegd.

Omgeving

De hele omgeving is afgesloten. De autoriteiten roepen op om de plaats van de feiten te vermijden. De mensen die in de perimeter waren, worden weggebracht.

Belgen in Barcelona

Belgen die ongerust zijn over landgenoten in Barcelona, kunnen bellen naar noodnummer 02/501 81 11. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders donderdagavond via Twitter, na de bloedige aanslag op de Ramblas. 'Ons consulaat in Barcelona staat in contact met de plaatselijke overheid', aldus Reynders.

Touroperators Tui en Thomas Cook nemen contact op met hun klanten in Barcelona om na te gaan of ze ongedeerd zijn. Tui België heeft momenteel 699 toeristen in Barcelona of omgeving, Thomas Cook 124. Barcelona is een van de topbestemmingen voor citytrips onder Belgische toeristen.