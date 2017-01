Portugese eerste minister Antonio Costa: 'We hebben het populisme in de kiem gesmoord'

In november 2015 trad u aan als eerste minister, aan het hoofd van een minderheidsregering met communisten en het marxistische Linkse Blok. Hoe hebt u extreemlinks in de pas laten lopen?

ANTONIO COSTA: Wij hebben in de eerste plaats onze economische politiek gewijzigd. Wij hebben de families aan een hoger inkomen geholpen en de rentes verhoogd. In het derde kwartaal van 2016 was de Portugese economie een van de sterkste groeiers binnen de eurozone. En wij hebben het laagste begrotingstekort in 42 jaar. Wij houden ons daarbij duidelijk aan de Europese regels.

