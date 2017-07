Philip Morris moet miljoenen aan gerechtskosten aan Australië

De Australische regering besliste in 2011 om geen logo's van tabaksmerken meer toe te laten op sigarettenpakjes, maar enkel nog met verschillende kleuren te werken. Daarnaast werden er ontradende afbeeldingen op de pakjes afgedrukt.

De tabaksfabrikant pikte deze maatregelen niet en trok naar Den Haag; ze eisten dat de regering in Canberra de wetten terugdraaide of dat het bedrijf miljarden dollars aan compensatie zou krijgen. Philip Morris kreeg in 2015 echter nul op het rekwest in Nederland. Bovendien besliste de rechter dat de tabaksgigant de gerechtskosten van de Australische regering op zich moet nemen. Volgens de Sydney Morning Herald kunnen die gerechtskosten oplopen tot 50 miljoen dollar.

Die beslissing werd al op 8 maart genomen maar werd pas afgelopen weekend bekend. Wayne Swan, toenmalige minister van Financiën, is alvast tevreden met deze beslissing. 'Het is goed om te zien dat de vooruitstrevende Australische wetgeving werd gehandhaafd en het misbruik van Philip Morris ertoe heeft geleid dat de Australische regering kosten kan terugvorderen', zegt hij aan de Herald. 'Dit had trouwens nooit voor de rechtbank gebracht moeten zijn', besluit Swan.