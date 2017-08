Ook Rusland waarschuwt VS voor geweld tegen Noord-Korea

Ook het aansnoeren van het sanctieregime is 'contraproductief en gevaarlijk', zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson. De gevolgen van een militair optreden zijn 'niet te voorspellen', aldus Lavrov.

Landen als Rusland, China en Zuid-Korea zijn niet te spreken over de stoere taal van Amerikaans president Donald Trump, die Pyongyang onlangs bedreigde met 'fire and fury' (vuur en woede), een dreigement vergelijkbaar met het 'shock and awe' van George Bush jegens het regime van Saddam Hoessein.

Het grote verschil is echter dat Noord-Korea, in tegenstelling tot Irak, wel over een kernwapenarsenaal beschikt.

Dinsdag lanceerde Noord-Korea opnieuw een langeafstandsraket, die over Japans grondgebied vloog. Na een spoedvergadering heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de raketlancering 'sterk veroordeeld'