Obama gebruikte 'rode telefoon' om Poetin 'aan internationaal recht te houden'

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen bleek een groot deel van het mailverkeer binnen de Democratische partij van Hillary Clinton gehackt te zijn. Gaandeweg wezen steeds meer signalen erop dat Rusland iets te maken heeft met de hacking. Ook de CIA en FBI zijn daarvan overtuigd.

President Barack Obama beloofde vorige week al om actie te ondernemen. In september, op de G20-top in China, had hij er al met Russisch president Vladimir Poetin over gesproken. Nu blijkt dat hij een maand later, één maand voor de verkiezingen dus, de 'rode telefoon' of hotline te hebben gebruikt. Dat is een directe ommunicatielijn tussen Washington en Moskou, die enkel in gevallen van zware crisis wordt gebruikt, zoals na de Irakoorlog in 2003. In werkelijkheid is het geen telefoon, maar een zwaar beveiligde internetverbinding.

De boodschap die Obama voor Poetin had, was volgens NBC niet min. 'Het internationaal recht, en dus ook het recht rond gewapende conflicten, is ook van toepassing in cyberspace. We zullen Rusland aan die standaarden houden.'