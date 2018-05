Netanyahu kan voortaan op eigen houtje oorlog aanzeggen

Het amendement werd maandag goedgekeurd met 62 stemmen tegen 41 en bepaalt dat voortaan niet langer de hele regering, maar wel een beperkte 'veiligheidsministerraad' waartoe 11 van de huidige 22 ministers van de regering van premier Benjamin Netanyahu behoren, kan besluiten om in oorlog te treden.

Ze voorziet echter ook een uitzondering waardoor 'in extreme omstandigheden' de premier en de minister van Defensie dat op eigen houtje kunnen beslissen.

Het initiatief voor het amendement kwam van minister van Justitie Ayelet Shaked. Volgens haar was dat nodig 'gezien de huidige veiligheidssituatie'.

Er is opnieuw toegenomen spanning en oplopend geweld met de Palestijnen, sinds op 30 maart betogingen uitbraken aan de grens in de Gazastrook. Daarnaast worden aan Israël ook bombardementen toegeschreven op Iraanse doelwitten in Syrië.