Netanyahu drie uur ondervraagd in corruptieonderzoek

"Ik merk een feeststemming in televisiestudio's", aldus Benjamin Netanyahu, die zijn partijfractie toesprak. Zijn opmerkingen aan de Likoedfractie werden gegeven voordat de politie hem in Jeruzalem in zijn ambtswoning begon te ondervragen. "Wacht nog met die viering. Ik heb dit eerder gezegd, en ik zeg het opnieuw: dit zal tot niets leiden, want er is niets".

En nog: "Je kunt blijven proefballonnetjes oplaten vol met hete lucht, en wij zullen de staat Israël blijven besturen".

Zijn diensten hadden het over een "heksenjacht", georganiseerd door politieke tegenstanders die hem bij de verkiezingen niet weten te verslaan.

Maar meerdere media, waarbij The Jerusalem Post, stellen dat de ondervraging naar fraude en corruptie erop wijst dat het verkennend onderzoek naar corruptie nu een crimineel onderzoek is geworden of snel zal worden. Ook volgens de Post zal er nog een tweede ondervraging gebeuren.

Zolang de premier niet in beschuldiging wordt gesteld, kan hij gewoon aanblijven.

De premier, schrijft de Jerusalem Post, wordt ervan verdacht "ongepaste geschenken" ontvangen te hebben van binnen- en buitenlandse zakenlui "op een manier die niet in overeenstemming was met zijn plicht als iemand in openbare dienst". Die geschenken zouden een gezamenlijke waarde hebben van "honderdduizenden shekels", aldus mediaberichten (er gaan 4 shekels in een euro).

'Dure pakken', dure duikboten

Een van die zakenlui, de conservatieve Amerikaan Ronald Lauder, werd ondervraagd en hij verklaarde, nog altijd volgens de Post, dat hij Benjamin Netanyahu en diens zoon Yair inderdaad geschenken had gegeven, daarbij dure pakken. Die ondervraging zou de onderzoekers materiaal hebben gegeven om de premier te ondervragen.

Lauder is voorzitter van het World Jewish Congress, en al heel lang een medestander van Netanyahu.

Volgens de Jerusalem Post wordt een stroom van geruchten en perslekken nu ineens een stuk concreter.

The New York Times meldt dan weer, verwijzend naar onder meer de krant Haaretz, dat er twee dossiers tegen Netanyahu lopen. Het eerste, en lichtste, is dat met Ronald Lauder, maar over het zwaardere worden geen gegevens bekendgemaakt.

Een van de verdenkingen die in de media tegen Netanyahu werd geformuleerd is dat er bij de miljardenaankoop van Duitse onderzeeërs een belangenconflict bestond omdat de privé-advocaat van Netanyahu ook werkte voor de vertegenwoordiger in Israël van de werf in Duitsland. Zowel de advocaat als de premier ontkenden vorige maand dat er belangenvermenging was geweest.

Volgens de Times deed ook de relatie tussen Netanyahu en de wegens fraude veroordeelde Franse zakenman Arnaud Mimran inkt vloeien. Mimran beweert dat hij voor honderdduizenden euro's heeft bijgedragen tijdens de verkiezingscampagne van 2009, maar Netanyahu ontkent die schenking.

Netanyahu begon vorig jaar aan zijn vierde ambtstermijn als premier van Israël.

(RR)