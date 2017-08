Monsterproces tegen vermoede putschisten gestart in Turkije

Niet minder dan 486 verdachten moeten zich verantwoorden voor een poging om het regime van president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen. Onder hen is er de vroegere bevelhebber van de Turkse luchtmacht, Akin Öztruk. Hij wordt ervan verdacht draaischijf van de staatsgreep te zijn geweest.

In Turkije lopen reeds meerdere processen tegen veronderstelde deelnemers aan de actie van het leger waarbij op 15 juli 2016 meer dan 250 mensen omkwamen. Het bewind in Ankara houdt de in de VS in ballingschap levende prediker Fethullah Gühlen voor de mislukte putsch verantwoordelijk. In Turkije zitten meer dan 50.000 mensen in de gevangenis op betichting van banden met zijn beweging.