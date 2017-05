Minstens tien doden bij bomaanslag door IS aan ijssalon in Bagdad

Volgens Iraakse functionarissen ontplofte een autobom op een parkeerplaats aan een populair ijssalon in de wijk Karrada. Aangezien momenteel de ramadan aan de gang is, trekken de moslims na zonsondergang massaal naar de restaurants en cafés om de vasten te doorbreken. De aanval werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Via zijn communicatiekanaal Amaq spreekt IS over een aanslag tegen "een bijeenkomst van sjiieten."

Op beelden die via het internet worden verspreid, zijn brandende gebouwen, vernield restaurantmeubilair en met puin bezaaide straten te zien. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen.

In de centraal gelegen wijk Karrada vonden de afgelopen jaren al meerdere aanslagen plaats. In juli vorig jaar kwamen, eveneens tijdens de ramadan, bij de ontploffing van een bomvrachtwagen en de branden die daarop volgden in de wijk meer dan 320 mensen om het leven. Het ging om een van de zwaarste aanslagen in de geschiedenis van het land.

De aanslag van maandag werd nog niet opgeëist, maar gelijkaardige aanslagen werden in het verleden al opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Het was ook IS die achter de aanslag met vrachtwagen zat.