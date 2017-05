Michael Flynn zal documenten overhandigen aan Senaatscommissie

Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van Trump, zal documenten verschaffen aan de commissie van de Senaat die onderzoek doet naar de affaire. Dat meldt LienCNN/Lienop basis van een anonieme bron. Of Flynn ook zal getuigen voor de Senaatscommissie is nog onduidelijk.

Eerder weigerde Flynn documenten die werden opgevraagd door de Senaat te overhandigen. Flynn zou de documenten volgende week al aan de Senaat verschaffen.

Woordvoerder ondervraagd

Epshteyn werkte als adviseur van de Trump-campagne en werkte in maart kort op de pers-afdeling van het Witte Huis. Het is onbekend waarom hij daar slechts een paar weken na de inauguratie alweer vertrok.

De inlichtingencommissie van het Huis doet onafhankelijk onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het stuurde een uitgebreide vragenlijst aan Epshteyn. Diens advocaat zei in een verklaring: 'Het gaat om een vrijwillig verzoek. Meneer Epshteyn is niet gedagvaard en we verwachten niet dat zal gebeuren. We hebben de de commissie om enkele followup-vragen gevraagd en we wachten op hun antwoord om beter te begrijpen naar welke informatie ze zoeken en of meneer Epshteyn in staat is ze te beantwoorden.'

Eerder op de dag werd bekend dat de persoonlijke advocaat van president Trump, Michael Cohen, eveneens een verzoek tot informatie kreeg. Hij weigerde mee te werken aan het verzoeken.