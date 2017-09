Merkel gaat toch met SPD praten, en ook met FDP en Die Grünen

Het is zeer belangrijk dat Duitsland ook in de toekomst een stabiele regering heeft, aldus de CDU-voorzitster na gesprekken met de CDU-top in Berlijn.

De SPD heeft al aangekondigd in de oppositie te willen stappen. Toch stelde Merkel dat 'alle partijen in staat zijn om zich bij een coalitie te voegen en de verantwoordelijkheid hebben om te helpen om een stabiele coalitie te helpen creëren'.

CDU/CSU won zondag de verkiezingen met 33 procent, een daling van 8,5 procent tegenover de vorige verkiezingen en het op een na slechtste resultaat ooit voor de partij. 'Natuurlijk hadden we een beter resultaat verwacht', zei Merkel, die toevoegde dat haar partij 1 miljoen stemmen verloren heeft aan de rechts-populistische AfD. Die wil de partij 'door een goed beleid' terugwinnen.

De Union blijft wel duidelijk de grootste partij. 'We hebben een duidelijke opdracht om een regering te voeren', aldus de bondskanselier nog.

Eerder kondigde de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, al aan de christendemocratische samenwerking voort te willen zetten.