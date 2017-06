'Meer dan 200.000 gevallen van cholera in Jemen'

Het aantal gevallen neemt dagelijks met 5.000 toe. Momenteel zijn zowat alle districten in het land door de epidemie getroffen, aldus het communiqué. Het aantal mensen dat aan cholera is overleden, is gestegen tot boven de 1.300. Een kwart van de slachtoffers zijn kinderen.

De uitbraak van de ziekte is het directe resultaat van twee jaar zware conflicten, stellen Lake en Chan, die wijzen op de vernieling van gezondheids- en watersystemen en sanitaire voorzieningen. Kinderen zijn bovendien nog kwetsbaarder door ondervoeding.

In de Jemenitische oorlog staan pro-regeringstroepen gesteund door Saoedi-Arabië en andere soennitische koninkrijken tegenover sjiitische Houthirebellen. Door het ontstane machtsvacuüm heeft bovendien al-Qaeda vaste voet aan grond gekregen in het armste land van Azië.

Cholera is relatief makkelijk en goedkoop te behandelen, maar veel patiënten kunnen niet op tijd hulp bereiken door de gebrekkige infrastructuur, voedseltekorten en de burgeroorlog. Ziekenhuizen worden overweldigd door de epidemie en zijn door hun voorraden heen. Vooral in de meer afgelegen delen van het land is de situatie bijzonder ernstig.