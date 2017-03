Maduro ontkent breuk in constitutionele orde in Venezuela

"In Venezuela zijn de Grondwet, de burgerrechten en politieke rechten, de mensenrechten en de macht van het volk volop van kracht", aldus Maduro tijdens een vergadering.

Hij reageert zo op de uitspraak van Luisa Ortega Díaz, de voorzitster van het nationale parket van Venezuela die wordt beschouwd als een aanhangster van Maduro, dat er een "breuk is in de grondwettelijke orde". Maduro kondigde nog aan dat hij meteen de veiligheidsraad van het land bijeenroept om een einde te maken aan wat hij een "impasse" noemt. "Ik neem de taak op mij om, via een dialoog en in het kader van de Grondwet, vandaag de 'impasse' op te lossen die is ontstaan tussen het parket en het hooggerechtshof, en ik roep de veiligheidsraad vanavond nog samen om te overleggen en een resolutie op te stellen", aldus de president.

Ondertussen groeit het protest tegen de beslissing van het hooggerechtshof, die volgens de oppositie een "staatsgreep" is. Vrijdag blokkeerden al groepen manifestanten straten en hielden banners omhoog met slogans als "Vrijheid" en "Neen aan het dictatorschap". Zaterdag willen honderdduizenden mensen de straat opgaan om te protesteren tegen Maduro. Woensdag veroordeelden de Organisatie van Amerikaanse staten, waartoe Venezuela behoort, ook al de "zelf toegebrachte staatsgreep".

De Verenigde Staten, eveneens een lid van OAS, spraken dan weer van een ernstige achteruitgang van de democratie".

De Venezolaanse beurs reageerde scherp op de onzekerheid in het land. De Global 2027-index zakte 7 procent, en op de zwarte markt verloor de Venezolaanse munt 9 procent tegenover de dollar, aldus persagentschap Reuters.