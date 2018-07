Macron: zaak-Benalla 'is storm in een glas water'

In Frankrijk is een politieke storm losgebarsten rond de onthulling van een video waarop te zien is hoe Alexandre Benalla, destijds veiligheidsmedewerker van president Macron, betogers hardhandig aanpakte tijdens een manifestatie op 1 mei in Parijs.

Macron reageerde pas dinsdag voor het eerst in de zaak. 'Ik ben de verantwoordelijke', zo zei hij. 'Als ze een verantwoordelijke zoeken, dan ben ik de enige verantwoordelijke. Ik ben het die vertrouwen heeft geschonken aan Alexandre Benalla. Het ben ik die de sanctie heeft bevestigd', vervolgde de president.

Vandaag, net voor een bezoek aan een delegatie landbouwers in het zuidwesten van Frankrijk, kwam de president desgevraagd kort terug op de zaak: 'Ik heb gezegd wat ik te zeggen had. Dit is een storm in een glas water', zo zei Macron aan een journalist van het Franse persagentschap AFP.

'Lastercampagne'

Benalla zelf gaf vandaag in een interview aan Le Monde toe dat hij een fout gemaakt heeft, maar hij voegt er meteen aan toe dat er nu een lastercampagne tegen de president aan de gang is. 'Ik heb niet het gevoel dat ik de president verraden heb, ik heb wel het gevoel dat ik een grote dwaasheid heb uitgestoken. En een fout heb gemaakt.'

Volgens Benalla proberen sommige kringen er politiek garen uit te spinnen en de president te verzwakken. 'Was ik niet verbonden geweest aan het Elysée, dan zou mijn ingrijpen gerechtvaardigd geweest zijn, want sommige betogers gingen echt over de schreef.'

Het parket van Parijs is een onderzoek gestart tegen de 26-jarige Benalla. Hij wordt beschuldigd geweldpleging in groep, ongeoorloofd bekleden van functies en onwettige wapendracht.