Kapitein Costa Concordia krijgt celstraf van 16 jaar

Het Hof van Cassatie in Rome, de hoogste rechtbank in Italië, heeft vrijdag de vonnissen van lagere rechtbanken bekrachtigd tegen Francesco Schettino, de kapitein van de Costa Concordia die verantwoordelijk werd gesteld voor de ramp in 2012 met het luxeschip. Voor Schettino zit er niets anders meer op dan de zestien jaar cel waartoe hij werd veroordeeld, uit te zitten. De kapitein was al schuldig bevonden in 2015, een vonnis dat een jaar later door een hof van beroep werd bevestigd.

De 56-jarige Schettino kreeg in februari 2015 in eerste aanleg zestien jaar en een maand cel voor zijn aandeel in de ramp met het cruiseschip Costa Concordia in 2012, waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Schettino werd veroordeeld wegens doodslag, slagen en verwondingen, en het verlaten van zijn schip. De advocaten van de kapitein tekenden beroep aan tegen het vonnis, omdat Schettino volgens hen onterecht als enige schuldige voor de ramp werd aangewezen. Ze klaagden dat er geen rekening was gehouden met de verantwoordelijkheid van de andere bemanningsleden of van de eigenaar van het schip, de Italiaanse rederij Costa Crociere.

Ook de openbaar aanklager, familieleden van slachtoffers en Costa Crociere zelf tekenden beroep aan tegen het vonnis van 2015. Het openbaar ministerie had in eerste aanleg een celstraf van 26 jaar gevraagd. Ondertussen bleef Schettino op vrije voeten.

In Italië worden celstraffen gewoonlijk pas uitgevoerd als alle mogelijke wettelijke procedures zijn uitgeput.

Op 13 januari 2012 voer de Costa Concordia onder het commando van Schettino te dicht voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio, waar het tegen rotsen sloeg. Aan boord bevonden zich 4.229 passagiers.